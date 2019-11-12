أشبال بلماضي يشرعون في التحضير لمواجهتي زامبيا وسيدي موسى

شرع المنتخب الوطني لكرة القدم مساء هذا الاثنين بمركز سيدي موسى ، في التحضير تحسبا للقاءين الرسميين أمام زامبيا يوم الخميس المقبل بملعب مصطفى تشاكر على الساعة الثامنة (20:00) ليلا ويوم الاثنيين الـ 18 نوفمبر بغابيرون أمام بوتساونا ، لحساب تصفيات " كان 2021" المقررة بالكاميرون.

وتضمن اليوم الأول من التربص التحضيري الذي يقوده الناخب الوطني جمال بلماضي، حصة تدريبية على أن يشاهد اللاعبون خلال السهرة فيلما عن تتويج المنتخب الوطني بكأس أمم إفريقيا بمصر .

ومن المقرر أن يعقد جمال بلماضي ندوة صحفية هذا الثلاثاء على الساعة الـ 11:00 صباحا ، بينما تنطلق الحصة التدريبية الثانية على الساعة الـ 18:00 مساء .

وكان لاعبو المنتخب الوطني قد التحقوا تباعا بمركز سيدي موسى ، على غارا الوافد الجديد ماكسيم سبانو رحو لاعب فالنسيان الفرنسي الذي قال إنه تفاجأ بدعوة جمال بلماضي، مضيفا "بصفتي وافدا جديدا علي استغلال الفرصة والاثبات بأنه يمكني أن أكون أحد خيارات المدرب" ، فيما أبدى العربي هلال سوداني سعادته بالعودة إلى الخضر.

وقرر المدرب الوطني جمال بلماضي إعادة المهاجم هلال العربي سوداني (أولمبياكوس ، اليونان) ولاعب خط الوسط هاريس بلقبلة (استاد بريستوا ، فرنسا) ، بالإضافة إلى اسماء جديدة مع النخبة الوطنية كالمدافعين ماكسيم سبانو رحو (فالنسيان إف سي ، فرنسا) ومحمد رضا حلايمية (ك. بيرشوت ، بلجيكا) ، وكذا لاعب خط الوسط آدم زرقان (بارادو ، الجزائر).

بالمقابل، غاب عن تشكيلة الناخب الوطني كل من لاعبي وسط ميدان الريان القطري، ياسين براهيمي و نيس الفرنسي, هشام بوداوي.