استشهاد قيادي فلسطيني بارز وزوجته في قصف اسرائيلي شرق مدينة غزة

استشهد قيادي فلسطيني بارز وزوجته في غارة جوية لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت فجر اليوم الثلاثاء منزلهما شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طائرة حربية للاحتلال الإسرائيلي أطلقت صاروخين على منزل في حي الشجاعية ، ما أدى إلى استشهاد القيادي الفلسطيني (42عاما) وزوجته وإصابة أربعة من أبنائه ومواطنة فلسطينية أخرى تم نقلهم إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.

وأكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ، في بيان ، أن القيادي الفلسطيني هو أبو العطا أحد أبرز قادة الحركة الذي اغتالته إسرائيل رفقة زوجته.

وردا على هذه العملية أطلقت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم عدة صواريخ تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة ، حيث تم قصف جميع مستوطنات قطاع غزة إضافة إلى قصف تل أبيب.

وتسود حالة من التوتر بقطاع غزة بعد إقدام مدفعية الاحتلال على إطلاق عدة قذائف صوب المناطق الشرقية للقطاع.