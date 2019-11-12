نشرية خاصة : رياح قوية في شكل عواصف بولايات شرق الوطن

﻿تشهد عديد ولايات الشرق الجزائري، اليوم الثلاثاء، هبوب رياح قوية في شكل عواصف تبلغ سرعتها أو تتجاوز 90 كيلومتر في الساعة، حسبما أفادت به نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وستمس هذه الرياح الولايات الموضوعة في مستوى اليقظة البرتقالي، وهي: المسيلة وباتنة وخنشلة وبسكرة، وتمتد بها فترة التوقعات إلى منتصف نهار الثلاثاء على الساعة الثانية عشر (h0012)، في حين تستمر بكل من بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف إلى غاية مساء اليوم على الساعة التاسعة ليلا (21h00).

وأوضح ذات المصدر أن هذه الرياح ستهب في شكل رياح شمالية إلى شمالية غربية مرفقة بعواصف تبلغ سرعتها أو تتجاوز 90/80 كيلومتر في الساعة.