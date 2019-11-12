الوادي : الطبعة الاولى للصالون الدولي للمنتجات الوطنية"انتاج وتصدير" بمشاركة دولية مميزة

يشارك أكثر من 50 عارضا من دول عربية وأجنبية في الطبعة الاولى من الصالون الدولي للمنتجات الوطنية "انتاج وتصدير" المقام بالوادي.

ويعتبر منظمو هذه التظاهرة الاقتصادية والتجارية أنها فرصة لعرض المنتجات الوطنية القابلة للتصدير، حيث تشهد التظاهرة مشاركة اكثر من 50 عارضا من تونس والإمارات العربية المتحدة وتركيا والصين وفرنسا بالإضافة الى الجزائر .

وأوضح رئيس الغرفة الوطنية للتجارة عبد القادر قوري في تسجيل لإذاعة الجزائر من الوادي أن "هذا الصالون يقام بالموازاة مع الملتقى الدولي الأول (مال وأعمال) خدمة للمنتجات الوطنية المطروحة في الاقتصاد الوطني وخدمة للمنطقة .. لكي تنفتح المنطقة على العالم باسره" .

وعبر عدد من ممثلي الشركات الاقتصادية المشاركة في الصالون عن رغبتهم في ابراز منتجاتهم واقتناص سانحة تواجد فاعلين دوليين من اجل مناقشة سبل الشراكة معهم أو التصدير لبعض البلدان .

هذا و تتواصل فعاليات التظاهرة الاقتصادية الى غاية الاربعاء المقبل .

المصدر : الاذاعة الجزائرية