سقوط سبعة شهداء في غارات اسرائيلية على قطاع غزة

استشهد شابان فلسطينيان، مساء الثلاثاء، في غارة جديدة للاحتلال الإسرائيلي إستهدفت بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي المتواصل منذ فجر اليوم على القطاع الى سبعة شهداء.

وأفادت مصادر طبية بأن طائرة استطلاع استهدفت بصاروخ مجموعة من المواطنين في عزبة بيت حانون ما أدى إلى مقتل شابين الشابين (26 عاما) و(28 عاما) ليرتفع عدد الضحايا في القطاع إلى سبعة قتلى.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن ثلاثة قتلى وصلوا للمستشفى الإندونيسي شمال القطاع، في حادثين منفصلين، مشيرة إلى أن نحو 30 فلسطينيا أصيبوا بجراح مختلفة جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني إنه تم رصد أكثر من 20 غارة جوية و10 اعتداءات قصف بالمدفعية، استهدفت أراضي زراعية ومزارع خضروات ودواجن للمواطنين، ومنزلا واستراحة بحرية، ومواقع أخرى في مختلف مناطق قطاع غزة.

وكان الطيران الحربي الاسرائيلي استهدفت فجر اليوم منزل قيادي بارز في حركة المقاومة الفلسطينية الجهاد الإسلامي شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، أسفر عن مقتله رفقة زوجته وإصابة أربعة من أبنائه ومواطنة فلسطينية أخرى.