فـيكا 10: عرض فيلمين وثائقيين بالجزائر العاصمة حول الهجرة غير الشرعية

تمت معالجة الهجرة غير الشرعية للرعايا الأفارقة المتوجهين الى أوروبا و ظروف استقبالهم في بلدان العبور المجاورة في فيلمين وثائقيين تم عرضهما بالجزائر العاصمة.

ويتطرق الفيلمان " تاهيتي" و" تيلو كوتو" المتنافسان في اطار الطبعة الـ 10 من المهرجان الدولي للسينما بالجزائر(فيكا) المخصصة للفيلم الملتزم, ظاهرة الهجرة غير الشرعية في زاوية انسانية.

تاهيتي وهو فيلم وثائقي قصير للطيفة سعيد, يسرد قصة شاب كاميروني هجر الى الجزائر أين يعيش بدون وثائق منذ 10 سنوات في طابق أرضي لعمارة بالجزائر العاصمة, يعتني بصيانة الحديقة المجاروة لها.

ويقدم الفيلم تاهيتي الذي انتج سنة 2019 من طرف المعهد الفرنسي بالجزائر (ايفا) في اطار " المخبر الشريط"- برنامج مخصص للسينمائيين الشباب- نظرة حول الظروف الصعبة للمهاجرين ما وراء الصحراء, المتأثرين سلبيا من الفقر و الاقصاء.

" تيلو كوتو" (تحت الشمس), شريط وثائقي طويل مدته 67 دقيقة من انجاز كل من صوفي باشولييه و فاليري مالك, يتطرق الى رحلة فنانة رسامة شابة تسعى الى الوصول الى أوروبا مرورا بليبيا عبر الصحراء.

وتبلغ الافلام الوثائقية المبرمجة في المنافسة الرسمية (وثائقية و مطولة) 18 فيلما و 8 افلام قصيرة اضافة الى 7 افلام خارج المنافسة.

يذكر أن فعاليات الطبعة العاشرة للمهرجان الدولي للسينما بالجزائر تتواصل إلى غاية السبت 16 نوفمبر بقاعات ديوان رياض الفتح.