محكمة باب الوادي:البراءة لخمسة موقوفين بتهمة المساس بالوحدة الوطنية

أصدرت محكمة باب الوادي (الجزائر العاصمة)، هذا الأربعاء حكما بالبراءة في حق خمسة شباب موقوفين خلال المسيرات الشعبية السابقة بتهمة المساس بالوحدة الوطنية.

وحكم قاضي الجلسة في الساعات الأولى من صبيحة اليوم بالبراءة لخمسة شباب كانوا رهن الحبس المؤقت بتهمة رفع راية غير الراية الوطنية أثناء المسيرات الشعبية.

وكانت محكمة سيدي أمحمد قد أصدرت أمس الثلاثاء،حكما بالحبس لمدة سنة واحدة مع ستة أشهر غير نافذة وغرامة مالية تقدر ب30 ألف دج في حق 21 موقوفا وحكما آخرا بستة أشهر نافذة وغرامة مالية تقدر ب20 ألف دج في حق ستة (6) شباب أخرين بنفس تهمة "المساس بالوحدة الوطنية".

ومن المنتظر برمجة جلسة محاكمة أخرى يوم الاثنين المقبل للفصل في ملفات 20 شابا اخرا متابعين بنفس التهم, تسعة منهم هم تحت الرقابة القضائية و 11 يتواجدون رهن الحبس المؤقت.