بطولة العالم لالعاب القوى /احتياجات خاصة : صايفي جلال تتتوجان بفضية وبرونزية في نهائي رمي الجلة

توجت الجزائريتان نسيمة صايفي وصافية جلال اليوم الاربعاء على التوالي بفضية وبرونزية مسابقة رمي الجلة (ف56/57) في بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة التي تتواصل فعالياتها بملعب دبي بالإمارات العربية المتحدة إلى غاية يوم الجمعة.

ونالت صايفي المرتبة الثانية عالميا بعد رمية قدرت بـ32ر10م في محاولتها الثالثة الناجحة من مجموع الستة المتاحة لها.

وتعد هذه أحسن نتيجة لها للموسم في مسابقة رمي الجلة التي تملك رقمها الافريقي (08ر11م) منذ مارس 2017 بإمارة الشارقة.

كما تعد هذه الميدالية الثاني لنسيمة صايفي في مونديال دبي بعد ذهبية رمي الجلة والرقم القياسي العالمي الجديد الذي حققته ب76ر35م.

بدورها، نالت مواطنتها صافية جلال برونزية الجلة التي ضمنتها بعد ريمتها الناجحة الوحيدة التي حسبت بـ10ر10م والتي منحتها المرتبة الثالثة في المسابقة.

لتضيف جلال ميدالية ثانية لرصيدها في مونديال دبي بعد برونزية رمي القرص.

وبالمقابل، أنهت نادية مجمج (الجزائرية الثالثة) المشاركة في الاختصاص، مشاركتها في الصف السابع برمية قدرت بـ 37ر9م احتسبت لها في المحاولة الثالثة.

وعاد اللقب العالمي للاختصاص للرياضية المكسيكية أورتيز أرنونداز ماريا عميدة رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة برمية (61ر10م) التي تعد احسن نتيجة لها هذا الموسم.

وفي منافسات اليوم السادس من البطولة العالمية لألعاب القوى بدبي، تأهل العداء الجزائري صالح ميخالفية إلى نهائي سباق 100 (صنف ت13)، بعد فوزه بالمركز الاول في مجموعته الثالثة بتوقيت 11ثا و17ج، متقدما على البولندي جاكوب نيسبون (11ثا و18ج).

وتأهل إلى نهائي سباق الـ100م (ت13) المقرر سهرة اليوم الاربعاء أصحاب المرتبتين الاولى للمجموعات الثالثة بالإضافة إلى أحسن رقمي المجموعات الثلاثة مجملة.

وفي الترتيب المؤقت في جدول الميداليات، تحتل الجزائر المركز ال13 بمجموع 11 ميداليات (2 ذهب و5 فضة و4 برونز).

وتتربع الصين على جدول الترتيب بمجموع 41 ميدالية منها 17 ذهبية و17 فضية و 7 برونزيات)، متقدمة على البرازيل (10 ذهبيات و 6 فضيات و10 برونزيات) وأوكرانيا برصيد (9 ذهبيات و 5 فضيات و 5 برونزيات).

وفيما يلي برنامج الرياضيين الجزائريين لليوم الاربعاء: سباق الـ200م (ت51) : محمد برحال (نهائي) سباق الـ100م (ت13) : صالح خلايفية (نهائي) سباق الـ400م (ت36) : سيد علي بوزورين (تصفيات) رمي الجلة (ف32) : عمشي نجيب وأحمد مهيداب والهواري بحلاز (نهائي).