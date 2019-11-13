حركة النهضة التونسية ترشح الغنوشي رسميا لرئاسة مجلس نواب الشعب

رشحت حركة النهضة رسميا, رئيسها السيد راشد الغنوشي لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) خلال أشغال الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس للمدة النيابية الثانية 2019/ 2024 , وسط تحركات من قبل الأحزاب والكتل البرلمانية لدعم مرشحيها على المنصب ذاته.

وقال النائب عن الحركة نور الدين البحيري, إن المشاورات "مازالت متواصلة مع مختلف الأطراف المعنية بالمسار البرلماني".

وذكرت وكالة أنباء تونس إفريقيا (وات), ان نبيل القروي رئيس حزب (قلب تونس) والمرشح الرئاسي السابق, اجتمع بأعضاء كتلة الحزب البرلمانية, إثر تعليق أشغال الجلسة العامة, لتحديد المواقف من آخر التطورات بخصوص الاتفاق مع حركة النهضة , وكتلة الإصلاح الوطني على منصب رئاسة مجلس نواب الشعب ونائبيه.

وكانت حركة الشعب قد اتفقت مع حزب التيار الديمقراطي على ترشيح كل من النائب غازي الشواشي (التيار الديمقراطي) لمنصب رئاسة البرلمان, وترشيح النائبين عبدالرزاق عويدات وليلى حداد (حركة الشعب) لمنصب النائبين الأول والثاني.

و طلقت باح اليوم الجلسة العامة الافتتاحية للمدة النيابية الثانية 2019-2024 المخصصة لأداء أعضاء المجلس المنتخب اليمين الدستورية , إنتخاب رئيس المجلس ونائبيه.

قد تشكل هذا المجلس الجديد إثر الانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر الماضي,وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن نتائجها النهائية يوم 8 نوفمبر الجاري,ليتم إقرار أداء اليمين ومباشرة المجلس لعمله اليوم.