السكري:5 ملايين جزائري مصاب بالداء و30 حالة لكل 100 طفل

تحصي الجزائر قرابة الخمسة ملايين مصاب بداء السكري وفق أرقام شبه رسمية، فيما يرافع الأطباء من اجل إدراج تكنولوجيات العلاج الحديثة للتكفل بهذا الداء لدى الأطفال حيث تعرف عدد الإصابات الجديدة زيادة مخيفة و تسجل 30 حالة لكل مئة ألف طفل.

ويرى في هذا الصدد البرفسور الأمين بشيني مختص في جراحة الكلى"انه من بين المضاعفات الصحية لمرض السكري ان لديه مضاعفات على الكلى، لان ارتفاع نسبة السكر في الدم تؤثر على بعض الأعضاء بصفة خاصة،وهنا يجب التركيز على الوقاية التي هي خير من العلاج وذلك بتعديل مستوى الدم في السكر".

المصدر: الإذاعة الجزائرية