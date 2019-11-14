روسيا تنشر مروحيات ومنظومات دفاع جوي في مطار "القامشلي" شمالي سوريا

ذكرت قناة (زفيزدا) الروسية, هذا الخميس, أن وزارة الدفاع الروسية نقلت عددا من المروحيات من قاعدة (حميميم) إلى مطار (القامشلي) الواقع شمال شرقي سوريا على الحدود مع تركيا.

وقالت القناة إن نقل هذه المروحيات يهدف إلى تأمين عمل الشرطة العسكرية الروسية, التي تقوم بدوريات بشمالي سوريا في إطار الاتفاق الروسي - التركي وأضافت : أنه تم كذلك نشر منظومات الدفاع الجوي (بانتسير) في المطار, لحماية المروحيات, وتم اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين المطار.

وأشارت إلى أن مروحية للنقل العسكري من نوع (مي - 8) هبطت في المطار, وأن مروحيتين من نوع (مي - 35) تؤمنان المطار من الجو.

يُذكر أن وسائل إعلام روسية وغربية ذكرت مؤخرا أن روسيا تستعد لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها في (القامشلي) بسوريا.