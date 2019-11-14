الحملة الانتخابية: سحب قرعة برنامج تدخلات المترشحين في وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية

﻿أجريت اليوم الخميس بالجزائر العاصمة عملية سحب قرعة برنامج تدخلات المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل في وسائل الاعلام العمومية السمعية البصرية لحساب الحملة الانتخابية التي ستنطلق رسميا يوم الأحد المقبل و تمتد إلى غاية 8 ديسمبر.

و قد سمحت عملية سحب القرعة، التي جرت تحت اشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، و بحضور ممثلي المترشحين الخمسة، بتحديد العدد والمدة و تاريخ و أوقات و نظام تدخل المترشحين في الحصص التي ستبثها مؤسستا التلفزيون و الاذاعة طوال الحملة الانتخابية.

وفي هذا السياق،أوضح محمد بدر الدين المكلف بتنسيق الحملة الانتخابية بمؤسسة الإذاعة الوطنية، بأن فترات التعبير الحر تكون على مستوى القناتين الإذاعيتين الأولى و الثانية الناطقتين بالعربية و الأمازيغية.

وأفاد بدر الدين أن الحجم الساعي للتعبير الحر يقدر بساعتين يوميا في كل قناة، مقسمة إلى 4 فترات زمنية لكل فترة 5 وحدات مدتها 6 دقائق لكل مترشح.

أما بخصوص المؤسسة العمومية للتلفزيون فأكد عمر زيدان المكلف بالجانب الإعلامي بالمؤسسة خلال الحملة الانتخابية أن التوقيت الزمني لكل مترشح يتحدد "بالتساوي" و يحول حجم التوقيت إلى وحدات زمنية تتكون كل وحدة من 6 دقائق، مضيفا أن توزيع توقيت البث قد حدد بأربع فترات زمنية مدة كل واحدة 30 دقيقة تسبق المواعيد الإخبارية.

كما أوضح زيدان أن يستوجب على كل مترشح استهلاك حصته من البث الإجمالي المخصص له ضمن المجال المحدد للبث اليومي الخاص بالحملة الانتخابية قبل المواعيد الإخبارية الأساسية.