رئيس الجمهورية يعين شيخي كمال الدين رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك و عبد الرحمان أيمن محافظا لبنك الجزائر

أفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ، أن رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، عين اليوم الخميس، السيد شيخي كمال الدين رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك .

و جاء في البيان :"عين اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019 السيد عبد القادر بن صالح، رئيس الدولة، السيد شيخي كمال الدين، رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك خلفا للسيد حشيشي رشيد، الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة

كما عين رئيس الدولة السيد بن عبد الرحمان أيمن محافظا لبنك الجزائر, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.و جاء في البيان :"عين اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019 السيد عبد القادر بن صالح, رئيس الدولة, السيد بن عبد الرحمان أيمن بصفته محافظا لبنك الجزائر".

المصدر : وأج