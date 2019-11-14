الفيفا تعين الحكمين الجزائريين غربال و قوراري للتحكيم في كأس العالم للأندية 2019

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس عن قائمة الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية قطر 2019 بالدوحة من 11 إلى 21 ديسمبر المقبل.وستقوم خمسة ثلاثيات تحكيمية وحكم دعم واحد بإدارة المباريات.

و ستكون القارة السمراء ممثلة بحكمين جزائريين هما مصطفى غربال و مقرار قوراري و المصري محمود أبو الرجال بالإضافة إلى حكم تقنية الفيديو الغامبي غاساما باكاري.

وضمت قائمة حكام مونديال الأندية 2019، من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طاقم التحكيم القطري المكون من عبد الرحمن الجاسم (حكم ساحة)، وطالب سالم المري وسعود أحمد (حكمين مساعدين).

فيما ضمت قائمة الحكام من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) الحكم الجزائري مصطفى غربال (حكم ساحة)، والمصري محمود أبو الرجال والجزائري مقران قوراري (حكمين مساعدين). وشملت قائمة حكام اتحاد أمريكا الشمالية لكرة القدم (كونكاكاف) طاقم تحكيم أمريكيا مكونا من اسماعيل الفتح (حكم ساحة)، وكايل اتكينز وكوراي باركر (حكمين مساعدين).

أما قائمة الحكام من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) فقد ضمت طاقم تحكيم من التشيلي والمكون من روبرتو توبار (حكم ساحة)، وكريستيان شايمان وكلوديو اليخاندرو ريوس اورتيز (حكمين مساعدين). في حين ضمت قائمة حكام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) طاقم تحكيم رومانيا مكونا من أوفيديو هاتسيغان (حكم ساحة)، وأوكتافيان سوفري وسيباستيان جورجي (حكمين مساعدين).

كما اختار الـ"فيفا" ستة حكام آخرين لتولي مهمة التحكيم بتقنية الفيديو خلال مباريات البطولة وهم: الصيني فو مينغ، والغامبي غاساما باكاري، والايرلندي آلان كيلي، والأوروجوياني دانيال ستيفن فيغا، والاسباني جان مارتينيز، والفرنسي ميلوت بينوا..فيما تم اختيار عبد القادر زيتوني من تاهيتي كحكم دعم.وسيختتم جميع الحكام المختارين استعداداتهم النهائية في قطر قبل أيام قليلة من انطلاق المباراة الأولى.

المصدر : وأج