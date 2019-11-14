بطولة العالم 2019 للمعاقين : الجزائري كمال كرجينة يحصد الفضة في رمي الجلة

أحرز الجزائري كمال كرجينة مساء اليوم الخميس الميدالية الفضية في اختصاص رمي الجلة (فئة ف 33) ضمن منافسات اليوم الثامن لبطولة العالم للمعاقين الجارية بدبي بالإمارات العربية المتحدة .ونال كرجينة الميدالية الفضية برمية قدرت ب 11.14 متر خلف الروسي أليكسندر خروبين (11.21 متر) صاحب الميدالية الذهبية بينما عادت الميدالية البرونزية للإيراني احمدي محمدريزة 11.09 متر .

وبهذا التتويج الجديد يرتفع مجموع الميداليات الجزائرية إلى 15 ميدالية ( ذهبيتان، 7 فضيات و 6 برونزيات) في المنافسة التي لا تزال فيها السيطرة من نصيب الصين بمجموع 252 ميدالية منها 23 ذهبية.

وكان العداء الجزائري محمد برحال قد أحرز الميدالية البرونزية لسباق ال200 متر (فئة ت 51) سهرة أمس الأربعاء.

وقطع برحال مسافة السباق في زمن قدره 40ث/70 ج، متقدما على العداء المكسيكي نارافو سانشاز الذي حلّ رابعا بزمن قدره (40ث/ 78ج)، فيما عادت الكلمة في هذا السباق للبطل العالمي الجديد البلجيكي بيتر جيني ب(37 ث/90 ج)، متبوعا في المركز الثاني بالفنلندي توني بيسبانان بــــ (38 ث/ 32 ج .

وقبل هذه الميدالية، كانت حصيلة المشاركة الجزائرية قد تدعمت بأربع ميداليات، بفضل كل من نسيمة صايفي التي توجت ببرونزية رمي الجلة (فئة ت56/57) ، فيما توجت زميلتها صافية جيلالي ببرونزية نفس المسابقة.

ومن جانبهما توج لهواري بحلاز و محمد هاشمي على التوالي بالميداليتين الفضية و البرونزية في مسابقة رمي الجلة (ف32).

وينشط هذا الموعد التنافسي من قبل أكثر من 1400 رياضي (رجال-سيدات) يمثلون حوالي 120 بلد.وتشارك الجزائر في هذا الموعد ب22 رياضيا (8سيدات .وتهدف النخبة الوطنية العودة من موعد دبي بــــ 18 ميدالية ، منها ذهبيتان.

المصدر : وأج