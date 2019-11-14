كاس أمم إفريقيا 2021 : الخضر يمطرون شباك المنتخب الزامبي بـ 5 أهداف جميلة

افتتح المنتخب الجزائري لكرة القدم ، مشوار التصفيات التأهيلية لكأس أمم إفريقيا-2021، بانطلاقة موفقة، بفضل سحقه للمنتخب الزامبي بالنتيجة والأداء بخماسية كاملة (5-0) ، الشوط الأول (1-0)، سهرة اليوم الخميس ، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، في لقاء لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لتصفيات كأس أمم إفريقيا-2021 بالكاميرون.

وكان قد انتهى الشوط الأول بين المنتحب الجزائري لكرة القدم ونظيره منتخب زامبيا بهدف مقابل صفر سجله رامي بن سبعيني في الدقيقة الــ 43 بضربة رأسية مباشرة جاءت من ركنية في الثواني الــ90 الأخيرة من المرحلة الأولى من اللقاء التي شهدت سيطرة للمنتخب الوطني في معظمه . في لقاء لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثامنة .

وواصل المنتخب الجزائري ضغطه وزحفه في الشوط الثاني على مربع التهديف الى ان كللت المحاولات من تسجيل هدف ثاني من خلال ركلة جزاء لا غبار عليها في الدقيقة الـ 67 من طرف اللاعب المهاجم بغداد بونجاح .

ولم يمض من الوقت الى 8 دقائق حتى عمّق المهاجم الجزائري بلايلي يوسف الفارق الى ثلاث اهداف من خلال تسجيله لهدف رائع بقذفة قوية بعد التواء داخل منطقة الـجزاء في الدقيقة الـ 75 تحت زخات المطر المتهاطلة قبيل دقائق من التوقيع الثالث داخل شباك الخصم .

وبعد التعديلات التي احدثها الناخب الوطني جمال بلماضي عقب الهدف الثالث والتي كانت تنبأ بحسم اللقاء وبعد ان ادخل كلا من المهاجمين سليماني سليمان وسوداني العربي هلال وان هي الا عشر دقائق حتى سجل المهاجم سوداني الهدف الرابع في الدقيقة الـ 85 من خلال عمل فني داخل مربع الخطر باعثا بذلك الياس في العودة في قلوب لا عبي المنتخب الزامبي .

لم يكتف الخضر بالرباعية ولم تسقي ضمأهم في التهديف في ليلة ماطرة وأصر اشبال بلماضي على امطار شباك المنتخب الزامبي بالهدف الخامس في الدقيقة 89 من توقيع اللاعب بونجاح بغداد الذي يكون بذلك صاحب الثنائية في هذا اللقاء الدرامي الذي لن ينساه الزامبيون كما لا ينساه الجمهور الجزائري الذي وقف تحت الاجواء الماطرة يرقص فرحا بفتح جديد من تشاكر .

وفي الرمق الأخير من المواجهة، عاد هداف نادي السد القطري، بونجاح، لهزّ الشباك وتوقيع الهدف الخامس للمنتخب الوطني وإضافة الهدف الشخصي الثاني له في اللقاء، مُرسما هذا الفوز العريض (5-0) لفريق "مُحاربي الصحراء" على بطل إفريقيا لسنة 2012.

وبالتالي حقق المنتخب الوطني انطلاقة موفقة بمناسبة انطلاق رحلة التصفيات المؤهلة لدورة كأس أمم إفريقيا-2021 المقررة بالكاميرون، وضعته في صدارة المجموعة الثامنة (3 ن)، في انتظار اللقاء الثاني : زيمبابوي - بوتسوانا، المقرر غدا الجمعة (00ر17 سا .

كما نجح رجال التقني بلماضي، في أول خرجة رسمية لتشكيلة "الأفناك" بعد التتويج القاري في مصر، بالمحافظة على تسيدهم القارة السمراء ، وبتألق غالبية العناصر الوطنية، سيما الجناح الأيسر يوسف بلايلي، وهو مؤشر إيجابي تحسبا لبقية المشوار، بداية من لقاء الجولة الثانية أمام منتخب بوتسوانا يوم 18 نوفمبر في غابورون 00ر20 سا .



للإشارة أن رفاق المدافع جمال بلعمري، سيتنقلون إلى غابورون، لخوض لقاء الجولة الثانية أمام منتخب بوتسوانا يوم الاثنين 18 نوفمبر الجاري 00ر20 سا .

المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية