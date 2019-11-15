كيف تحمي طفلك المصاب بالربو في فصل الشتاء

قالت الرابطة الألمانية لأطباء‬ ‫الأطفال والمراهقين إن فصل الشتاء يمثل كابوسا مزعجا للأطفال المصابين‬ ‫بالربو؛ حيث يمكث الأطفال في الأماكن المغلقة كثيرا، التي تنتشر فيها‬ ‫الجراثيم المسببة لأمراض الجهاز التنفسي على نحو أسرع، علما بأن أمراض‬ ‫المسالك التنفسية تؤدي إلى تفاقم متاعب الربو.‬

‫كما أن التبديل المتكرر بين الهواء البارد في الخارج والهواء الدافئ في‬ ‫الداخل يمثل عبئا إضافيا على المسالك التنفسية.‬

‫ولحماية الطفل من هذه المخاطر، تنصح الرابطة الوالدين بتحضيره جيدا لفصل‬ ‫الشتاء، وذلك من خلال إطلاعه على أهمية غسل اليدين بانتظام وإتباع‬ ‫اشتراطات النظافة، مع مراعاة أن يكون مخزون الأدوية كافيا؛ حيث يجب أن‬ ‫تكون الأدوية وأجهزة الاستنشاق متوفرة في حالة الطوارئ. ‬

‫ومن المهم أيضا حصول الطفل على تطعيم ضد الإنفلونزا؛ نظرا لأن الإصابة‬ ‫بالإنفلونزا أو نزلة البرد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة لدى الطفل المصاب‬ ‫بالربو.