عبد العزيز بلعيد..شاب يطمح لرئاسة الجزائر

عبد العزيز بلعيد سياسي جزائري وأحد المترشحين الخمسة لرئاسيات 2019 خبر العمل الحزبي والسياسي منذ ريعان شبابه وكان أصغر مترشح لرئاسيات 2014.

المولد والنشأة

ولد في 16 يوينو 1963 ببلدية مروانة في ولاية باتنة وهو متزوج وأب لستة أطفال.

الدراسة والتكوين

حاصل على دكتوراه في الطب وليسانس في الحقوق وشهادة الكفاءة المهنية في المحاماه.

المشوار السياسي

في صغره، انضم إلى الكشافة الإسلامية بمنطقة باتنة وهو لا يتجاوز السبع سنوات وتدرج في سلم المسؤولية ليصبح إطارا وطنيا و مسيرا و إطارا دوليا في الكشافة و مثل الجزائر في التجمعات الكشفية الدولية

في أثناء دراسته الجامعية، ناضل في صفوف الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين وترأسه ما بين 1986 و 2007، كما انضم لصفوف الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية

وأصبح أمينا وطنيا له لعدة سنوات.

في 1986، انخرط في صفوف حزب جبهة التحرير الوطني وأصبح في ما بعد أصغر عضو في اللجنة المركزية للحزب وعمره 23 سنة فقط.

انتخب نائبا بالمجلس الشعبي الوطني لعهدتين متتاليتين ما بين 1997 و2007. بعد اختلاف مع توجهات جبهة التحرير، غادر الحزب في 2011 ليؤسس في فيفري 2012 رفقة مجموعة من المناضلين والإطارات الوطنية والشباب والطلبة المهنيين حزبا جديدا سماه جبهة المستقبل.