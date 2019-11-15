ين قرينة.. مرشح حركة البناء يخوض غمار الرئاسيات

عبد القادر بن قرينة سياسي ونقابي جزائري وأحد المترشحين الخمسة لرئاسيات 2019. تقلد عدة مناصب سياسية منها وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني. كما يرأس حركة البناء الوطني ويقدم نفسه كإسلامي ذو فكر معتدل.

الدراسة والتكوين

ولد بن قرينة في ورقلة جنوب الجزائر في 1962 ودرس على يد العلامة سيدي محمد بلكبير وحاصل على شهادة دراسات عليا في الالكترونيات والعلوم السياسية تخصص ديبلوماسية.

المشوار السياسي

بن قرينة، يعد واحد من القيادات الأولى في تيار الإسلام السياسي الإخواني بالجزائر، فقد كان من مؤسّسي حركة مجتمع السلم "حمس" رفقة الراحل محفوظ نحناح سنة 1989 ثم انشقّ عنها بعد وفاة مؤسسها محفوظ نحناح، حيث انشطرت الحركة إلى أكثر من ثلاثة أحزاب بسبب خلاف على القيادة بين مؤسّسيها.

شغل بن قرينة منصب نائب رئيس حركة البناء الوطني التي تستمد أدبياتها من الإرث السياسي للشيخ محفوظ نحناح.

قبل أن يخلف مصطفى بلمهدي في رئاسة الحركة.

قبل ذلك تقلد بن قرينة عام 1997 منصب وزير السياحة والصناعة التقليدية وعام 2002 نائبا عن حركة مجتمع السلم بالعاصمة وكان نائبا لرئيس المجلس الشعبي الوطني.

على المستوى الدولي أعاد عملية ربط وإعادة العلاقات بين ليبيا والسعودية.

انتخب عام 2016 رئيسا لاتحاد خبراء السياحة العرب. كما يعد بن قرينة مؤسسا وناطقا رسميا لاتحاد نقابات إحسان.

عين عضو في مؤتمر الوحدة الإسلامية وعضو مجلس أمناء منظمة القدس الدولية كما يعتبر عضوا مؤسسا في مؤتمر حوار الأديان وعضو مؤسس في مؤتمر الأحزاب العربية وأول رئيس لاتحاد خبراء السياحة العرب.