جمال بلماضي : رياض محرز سيغيب عن لقاء بوتسوانا لــ" أسباب شخصية "

أعلن اليوم الجمعة المدرب الوطني جمال بلماضي قبل التنقل إلى العاصمة البوتسوانية أن قائد المنتخب الجزائري لكرة القدم ، رياض محرز ، سيغيب عن لقاء بوتسوانا المنتظر ليوم الاثنين بغابورون لحساب تصفيات المجموعة الثامنة لاقصائيات كأس إفريقيا للأمم التي تجري نهائياتها بالكامرون العام 2021 .

وقال بلماضي في حديث للصحافة بمطار هواري بومدين الدولي ساعات قبل تنقل الخضر" إلى غابورون: " لقد طلب محرز إعفائه من سفرية غابورون لأسباب شخصية قبلناها.نتأسف لغيابه"، دون أن يقدم توضيحات إضافية.

وكان رياض محرز حاسما في انتصار المنتخب الجزائري أمام زامبيا (5-0) أمس الخميس بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة لحساب الجولة الأولى.وكان له الفضل في تسجيل الخامس من بونجاح بعد فتحته الملمترية.

ويشهد الطقس في غابورون تقلبات، فبعدما كانت درجة الحرارة تشير إلى 24 درجة والمحسوسة بــ 26 فوق الصفر، يوم أمس الأربعاء، يرتقب ارتفاعها إلى 33 درجة يوم غد الجمعة ، أما الاثنين ، يوم المباراة ، فحسب التوقعات فمن المرتقب أن تقارب الـــ 36 درجة.

للإشارة أن منتخب بوتسوانا الذي يحتل الصف الـ146 في ترتيب الفيفا يواجه مساء اليوم الجمعة بهاراي منتخب زمبابوي.

المصدر : وأج