﻿سقوط ثلوج على مرتفعات يفوق علوها 900 م ابتداء من مساء هذا الجمعة

يرتقب سقوط ثلوج على مرتفعات وسط وشرق وغرب البلاد يفوق علوها 900 متر ابتداء من هذا الجمعة، حسب نشرية خاصة صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

ويتعلق الأمر بولايات تلمسان وسيدي بلعباس والسعيدة والنعامة والبيض وتيارت والأغواط والجلفة حيث يتراوح سمك الثلوج بها ما بين 5 و 15 سم و ذلك ابتداء من اليوم الجمعة من الساعة التاسعة مساء إلى يوم غد السبت في منتصف النهار.

للأشارة ، سيمس تساقط الثلوج ولايات تيسمسيلت وعين الدفلى والبليدة والمدية والبويرة وتيزي وزو وبجاية وجيجل وبرج بوعريريج وسطيف وباتنة وخنشلة مع سمك يقدر ما بين 10 و 20 سم خلال صلاحية النشرية الخاصة من يوم غد السبت في الساعة السادسة صباحا إلى يوم الأحد بنفس التوقيت.

كما ستتساقط أمطار غزيرة تكون أحيانا مصحوبة بحبات من البرد محليا على عدة ولايات من شمال الوطن إبتداء من صباح هذا السبت، حسبما أفادت به اليوم الجمعة نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وأشار ذات المصدر أن الولايات المعنية الموضوعة في مستوى يقظة "برتقالي"هي: تلمسان وعين تموشنت ووهران ومستغانم والشلف، حيث ستتراوح كميات الأمطار المرتقبة ما بين 20 و 30 ملم خلال صلاحية هذه النشرية الخاصة (السبت من الساعة 03سا00 إلى غاية 15سا00).

وستتساقط الأمطار بعد ذلك على ولايات بومرداس وتيزي وزو والبويرة وبجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس بكميات تتراوح ما بين 30 و 50 ملم وذلك من يوم السبت على الساعة 06سا00 إلى يوم الأحد على الساعة 06سا00، يضيف ذات المصدر الذي يتوقع كذلك هبوب رياح قوية مصحوبة برعود.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية