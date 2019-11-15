﻿نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى 63 دولار

إستقر سعر خامات أوبك الى 63 دولار امس الخميس مسجلا بذلك ارتفاعا مقارنة بالسعر الذي بلغه الاربعاء الفارط في 48ر62 دولار، حسب المعطيات التي أوردتها اليوم الجمعة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على موقعها الإلكتروني.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

وكانت أسعار الذهب الأسود قد أنهت جلسة أمس الخميس منخفضة،حيث بلغ خام برنت تسليم يناير بلندن 28 ر62 دولارا للبرميل بانخفاض ب 1ر0 بالمائة او 9 سنتات مقارنة بما سجله في نهاية جلسة الاربعاء الفارطة .

وفي نيويورك، أنهى خام القياس الامريكي تسليم ديسمبر الجلسة عند 77ر56 دولارا متراجعا ب35 سنتات أو 6ر0 بالمائة.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري الأخير إن إنتاجها من النفط في أكتوبر، قفز 943 ألف برميل يوميا إلى 65ر29 مليون برميل يوميا، وذلك بحسب أرقام تجمعها المنظمة من مصادر ثانوية إذ تعافت إمدادات السعودية من آثار هجمات على منشأتين نفطيتين.

ويشير التقرير إلى فائض 70 ألف برميل يوميا في 2020 إذا أبقت أوبك الإنتاج عند معدلات أكتوبر وظلت العوامل الأخرى كما هي، وذلك بانخفاض عن فائض 340 ألف برميل يوميا تضمنه تقرير سبتمبر قبل هجمات السعودية.

وينتظر ان تعقد المنظمة وحلفائها على رأسهم روسيا ، إجتماعه السابع يوم السادس ديسمبر المقبل بالعاصمة النمساوية فيينا ,.

وكان الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط ، محمد باركيندو قد صرح الأربعاء الفارط أنه واثق من أن "أوبك" وحلفاءها في إطار ما يعرف باسم "أوبك+"، سيستمرون في اتفاق لخفض الإنتاج في 2020 وإن العوامل الأساسية للاقتصاد العالمي مازالت قوية.

ورجح أن تكون هناك مراجعات بخفض حاد للمعروض في 2020 وبخاصة من الإنتاج الصخري الأمريكي، مضيفا أن بعض شركات النفط الصخري بالولايات المتحدة ستشهد نموا في الإنتاج لن يزيد على حوالي 300 إلى 400 ألف برميل يوميا. كما صرح إن إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين سيدعم الاقتصاد العالمي وسيساعد في إزاحة"غيمة قاتمة"تخيم على سوق النفط.

يذكر أن منظمة أوبك مع عشرة بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا على تخفيض مشترك لإنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا (تخفيض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان اوبك و 400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة) .

وتم خلال الاجتماع الفارط لابك + تمديد هذا الاتفاق الى غاية نهاية مارس 2020.

المصدر : واج

