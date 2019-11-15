الرئيس التونسي يكلف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الجمعة الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة, وفق ما أعلنته الرئاسة التونسية.

وذكر بيان للرئاسة أن الرئيس قيس سعيد "سلم اليوم الجمعة, المرشح لمنصب رئيس الحكومة الحبيب الجملي رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة".

وكان راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة" الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 6 أكتوبر الماضي, والتي تتوفر على أكبر عدد من المقاعد في مجلس نواب الشعب (البرلمان), قد أطلع الرئيس التونسي في وقت سابق اليوم على اسم الشخصية المقترحة لمنصب رئيس الحكومة.

ويتوفر الحبيب الجملي (60 عاما) على مدة شهرين لتشكيل الحكومة الجديدة وفق ما ينص عليه الدستور التونسي الذي أقر عام 2014.

وعمل الحبيب الجملي، وهو مهندس زراعي, ككاتب دولة سابق لدى وزير الفلاحة (2011-2014).(واج

المصدر : وأج