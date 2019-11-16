افتتاح معرض التجارة والاقتصاد الدولي هذا السبت بتندوف بعد 44 سنة من الغياب

يشرف وزير التجارة سعيد جلاب هذا السبت بتندوف على افتتاح معرض التجارة والاقتصاد الدولي بعد 44 سنة من الغياب ،بمشاركة 84 مؤسسة وطنية .

وأوضح مدير التجارة بتندوف معيوف براهيم للاذاعة الجزائرية أن ساكنة الولاية يستبشرون بإعادة بعث هذه التظاهرة الاقتصادية بعد 44 سنة آملين في أن تتواصل خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى حضور 84 مؤسسة وطنية منها مؤسسات تايعة لوزارة الدفاع الوطني.

وسييرافق وزيرة التجارة خلال الإشراف على انطلاق التظاهرة التي تدوم إلى غاية 22 نوفمبر الجاري وفد من رجال أعمال يقودهم وزير التجارة الموريتاني، إضافة إلى وزير التجارة لدولة مالي ووزير التجارة بالجمهورية العربية الصحراوية .

المصدر : الاذاعة الجزائرية