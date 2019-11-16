دراجات: تأهل ثلاثة جزائريين الى أولمبياد طوكيو2020

اقتطع ثلاثة دراجين جزائريين، بطاقة التأهل الى الالعاب الاولمبية 2020 بطوكيو ، حيث سيشارك اثنان منهما ، في سباق الطريق ودراج واحد في سباق ضد الساعة ، حسبما علمت "واج" اليوم السبت من الاتحادية الجزائرية للدراجات.

واكد الاتحاد العالمي للدراجات ، تأهل هؤلاء الدراجين ، في مراسلة وجّهها الى الاتحادية الجزائرية للاختصاص ، حسبما اوضحه نفس المصدر.

وفي الترتيب العالمي للبلدان المصنّفة ، تحتل الجزائر المركز ال29 بمجموع 33ر 2019 نقطة حيث تعتبر البلد الافريقي الثالث المتأهل ، بعد جنوب افريقيا ( ال17 ب67ر 3497 نقطة) وإيريتيريا (الـ 25- 5ر 2570).

للتذكير ، فان الدراجات ، هي الاختصاص الرياضي الاول الذي افتك ورقة مؤهلة الى اولمبياد طوكيو- 2020 ، بفضل الميدالية الفضية التي نالها عزالدين لعقاب في البطولة الافريقية على الطريق بإثيوبيا.