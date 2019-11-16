﻿إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة طلابية بالضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين هذا السبت بحالات اختناق عندما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقمع مسيرة طلابية على مدخل مدينة (البيرة) الشمالي بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن"عشرات الطلبة من جامعة (بيرزيت) وصلوا إلى مدخل مدينة البيرة الشمالي، بعد مشاركتهم بوقفة إحتجاجية على جرائم الاحتلال في غزة".

وأضافت أن"مواجهات اندلعت بالمكان، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع اتجاه الطلبة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق"، مشيرة إلى أن جنود الاحتلال أغلقوا حاجز عسكري أمام المركبات المارة".

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدى ثلاثة أيام عدوانا على كافة محافظات قطاع غزة، أسفر عن مقتل 34 فلسطينيا وإصابة قرابة 120 آخرين بينهم نساء وأطفال وبعضهم في حالة خطرة، إضافة إلى دمار واسع طال منازل وممتلكات سكان القطاع.

المصدر : واج