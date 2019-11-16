سوء الأحوال الجوية: تسجيل العديد من الطرقات المقطوعة بتيزي وزو و البويرة و جيجل

تسببت التقلبات الجوية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، في شلل جزئي مس عدة طرقات بولايات تيزي وزو و البويرة و جيجل، حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت، في بيان لها.

فخلال الفترة الممتدة من 14 نوفمبر إلى الساعة الثامنة صباحا من اليوم السبت، أدى سوء الأحوال الجوية إلى غلق عدة محاور أمام حركة المرور بكل من تيزي وزو و البويرة و جيجل.

و في هذا الإطار، تسبب تردي الطقس في قطع الطريق الوطني رقم 15 على مستوى قمة تيروردة ببلدية عين الحمام و الطريق الوطني رقم 30، تحديدا بقمة تيزي نكولان ببلدية بني يني و كذا الطريق الوطني رقم 33 على مستوى نفس القمة

كما نجم عن تراكم الثلوج بالبويرة، انقطاع الطريق الوطني رقم 15 بقمة تيروردة، بلدية اغبالو و الطريق الوطني رقم 30 بقمة تيزي نكولان ببلدية صهاريج و الطريق الوطني رقم 33 الذي أغلق أمام حركة المرور بقمة أسول بذات البلدية، و قمة تيزي نكولان ببلدية تيكجدة.

و بولاية جيجل، أسفر انهيار جزئي لجسر الملاقي ببلدية العنصر عن قطع الطريق الولائي ( 135 ب) الرابط بين بلديات براوي و العنصر، يضيف المصدر ذاته.