إرتفاع عدد ضحايا تفجير منطقة "الباب"في حلب السورية إلى 19 قتيلا

إرتفع عدد ضحايا التفجير الذي استهدف هذا السبت، مدينة"الباب"الواقعة شمال شرق مدينة حلب السورية إلى 19 قتيلا.

ونقلت مصادر اعلامية عن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن قوله إن"19 شخصا بينهم 13مدنيا على الأقل قتلوا جراء تفجير سيارة مفخخة عند نقطة تجمع لسيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب في مدينة الباب".

وكانت وكالة الأنباء السورية قد أفادت - في وقت سابق اليوم - بأن خمسة عشر مدنيا قتلوا، وأصيب عدد خر بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة "الباب" بريف حلب الشمالي الشرقي، والذي تنتشر فيه مجموعات إرهابية.

المصدر : واج