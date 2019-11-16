تسوية الرزنامة : شباب بلوزداد ينفرد بالصدارة

إنفرد شباب بلوزداد بصدارة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعد تغلبه على أولمبي الشلف (1-0) هذا السبت بملعب 20 اوت في إطارتسوية رزنامة الجولة السادسة.

من جانبه ، تعثر شبيبة الساورة في ميدانه أمام مولودية وهران (1-1).

في خرجة جديدة أمام مناصريه، استطاع الشباب تحقيق فوز ثمين أمام منافس عنيد. الهدف الوحيد في هذه المقابلة سجل في الشوط الثاني من قبل أمير سعيود في الدقيقة ال67.

وبفضل هذا الفوز ينفرد أشبال عمراني مؤقتا بريادة الترتيب برصيد 23 نقطة وبمباراة زائدة عن مطارده مولودية الجزائر التى تستقبل يوم غد الاحد (18:45) بملعب عمر حمادي أمام اهلي برج بوعريريج لحساب تسوية رزنامة الجولة السادسة.

وفي المقابل يبقى فريق أولمبي الشلف في المركز الرابع عشر بمجموع 8 نقاط.

الساورة تتعثر في الديار

في بشار تعادلت شبيبة الساورةأمام الضيف مولودية وهران بنتيجة هدف في كل شبكة (1-1). كان الحمراوة السباقين في فتح باب التسجيل عبر رأسية اللاعب سنوسي في الدقيقة ال29، قبل أن يتمكن أصحاب الديار من تعديل الكفة عبر اللاعب حامية في الدقيقة ال42.

نتيجة التعادل تضع الفريقان في المرتبة الثالثة برصيد 17 نقطة.