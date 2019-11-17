الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر تنطلق رسميا هذا الأحد

تنطلق اليوم الأحد 17 نوفمبر رسميا الحملة الانتخابية للمترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر 2019 .

وسيكون برنامج اليوم الأول للحملة الانتخابية كالآتي:

-عبد المجيد تبون ينشط تجمعا شعبيا بولاية أدرار بعد الظهيرة.

-عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة بولاية أدرار على الساعة الخامسة مساءا.

-علي بن فليس ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة عبد القادر علولة في تسلمان في حدود الساعة العاشرة صباحا وتجمعا آخر بدار الثقافة بولاية تمنراست على الساعة الرابعة مساءا.

-عز الدين ميهوبي ينشط تجمعا شعبيا على الساعة الثانية بعد الظهر بقاعة سينما الأفراح بولاية أدرار.

-عبد القادر بن قرينة يقوم بنشاط جواري في الجزائر العاصمة.

للتذكير، سيخوض المترشحون هذه الحملة الانتخابية، التي ستجري لأول مرة تحت إشراف السلطة المستقلة للانتخابات، وفقا ما تنص عليه المادة 173 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تؤكد أن "الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع".

في حالة دور ثان للاقتراع، فإن "الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون لهذا الدور تفتح قبل اثني عشر (12) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين (2) من تاريخ الاقتراع".

وتتميز الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر، بالتوقيع على "ميثاق أخلاقيات الممارسات الانتخابية" يوم السبت المنصرم من قبل المترشحين الخمسة ومدراء المؤسسات الإعلامية، حيث يتضمن ضوابط لسير العملية الانتخابية تضمن نظافتها ونزاهتها وتمنع التصرفات التي تمس بشفافيتها وبالمساواة بين المترشحين.

وتعول السلطة المستقلة للانتخابات على إنجاح الحملة الانتخابية عن طريق تفعيل الدور الرقابي لمندوبيتها ومنسقيها عبر مختلف الولايات الذين سيضطلعون "بكل المهام الحساسة بدءا من متابعة الحملة الانتخابية في مختلف جوانب تنظيمها والحرص على المساواة بين المترشحين وإلى غاية انتهاء العملية الانتخابية" -حسب تصريح سابق لرئيس السلطة محمد شرفي- الذي أكد أن هيئته "تتعهد بضمان انتخابات نزيهة وديمقراطية وأن أعضاءها مجندون للحفاظ على اختيار الشعب".