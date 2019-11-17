المسار الدولي لأقل من 14 عاما : الجزائر حاضرة بخمسة أسماء

17/11/2019 - 13:49

استدعت المديرية الفنية الوطنية للاتحادية الجزائرية للتنس, خمسة لاعبين من بينهم ثلاث إناث للمشاركة في دورتين من  المسار الدولي ITF/CAT  لفئة أقل من 14 عاما, المبرمج من 17 إلى 22 نوفمبر  بالعاصمة المصرية -القاهرة, حسب ما أعلنت عنه الهيئة الفيدرالية عبر صفحتها  الرسمية "فايسبوك" . 

و يتعلق الأمر بكل من لطفي زربوط , جمال الدين باي, روان مباركي, ماريا بعداش  و وسام بوجمعاوي .

وأضافت الهيئة الفدرالية في البيان: ''ستسمح هذه الدورات لتحضير هؤلاء  المواهب الشابة للبطولات القارية و العربية  لموسم 2020 ''.

وحسب نفس المصدر, سيشرف على قيادة تلك الأسماء المدرب الوطني, سيد علي عقيلي. 

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