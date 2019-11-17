المسار الدولي لأقل من 14 عاما : الجزائر حاضرة بخمسة أسماء

استدعت المديرية الفنية الوطنية للاتحادية الجزائرية للتنس, خمسة لاعبين من بينهم ثلاث إناث للمشاركة في دورتين من المسار الدولي ITF/CAT لفئة أقل من 14 عاما, المبرمج من 17 إلى 22 نوفمبر بالعاصمة المصرية -القاهرة, حسب ما أعلنت عنه الهيئة الفيدرالية عبر صفحتها الرسمية "فايسبوك" .

و يتعلق الأمر بكل من لطفي زربوط , جمال الدين باي, روان مباركي, ماريا بعداش و وسام بوجمعاوي .

وأضافت الهيئة الفدرالية في البيان: ''ستسمح هذه الدورات لتحضير هؤلاء المواهب الشابة للبطولات القارية و العربية لموسم 2020 ''.

وحسب نفس المصدر, سيشرف على قيادة تلك الأسماء المدرب الوطني, سيد علي عقيلي.