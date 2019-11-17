أشرف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، على تنصيب العربي تيميزار مديرا عاما جديدا لجريدة المجاهد الناطقة باللغة الفرنسية، خلفا لعاشور شرفي.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، ثمن الوزير المجهودات التي بذلها السيد شرفي طيلة توليه إدارة الجريدة وتسيير شؤونها بكل مسؤولية، و"التزامه الصادق وقدراته العالية".

و من جهة أخرى، أرجع الوزير اختيار السيد تيميزار لتولي هذه المسؤولية إلى "كفاءته ومساره المهني الذي أهله لهذا المنصب الذي سيتولاه في هذه الظروف الخاصة التي تعرفها البلاد ، واصفا هذه المسؤولية ب "الثقيلة والهامة".

وبنفس المناسبة أكد رابحي على ثقته في قدرات وكفاءات الصحافيين الجزائريين في مرافقة المجتمع في هذا الظرف الخاص الذي تعرفه البلاد من خلال "تعاطيهم ايجابيا" مع استحقاق 12 ديسمبر المقبل، والمساهمة في خدمة المصلحة العليا للوطن.

ومن جهته، أعرب تيميزار عن امتنانه للثقة التي وضعت في شخصه، مؤكدا استعداده للعمل مع الجميع من أجل المصلحة العليا للوطن والارتقاء بالجريدة.