وكالة الانباء الجزائرية تطلق قناة اخبارية على "الواب"

أشرف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسن ربحي، اليوم الاحد على الاطلاق الرسمي للقناة الاخبارية على "الواب" لوكالة الانباء الجزائرية، والتي ستخصص في المرحلة الاولى لتغطية ومسايرة كل ما تعلق بالحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل.

وستسهر القناة webtv.aps.dz ، طيلة ساعات البث، على رصد نشاطات المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية بمناسبة انطلاق اليوم الحملة الانتخابية من خلال نقل التجمعات التي ستنظم عبر التراب الوطني، مع تخصيص يوميا ركن لاهم تصريحات المتنافسين.

كما سيتم يوميا تخصيص حيز لمعرض الصحافة الوطنية مع تتبع نشاطات وتعامل الصحافة الدولية للانتخابات الرئاسية اضافة الى بث نشرات و روبورتاجات وحصص خاصة بالحدث نفسه.

وبالمناسبة، ثمن وزير الاتصال مبادرة وكالة الانباء الجزائرية التي تعد -كما قال- إضافة نوعية سترقى الى مستوى ما ينتظره المواطن من معلومات عن كل المسار الانتخابي"، مشيرا الى أنه بهذه الخطوة تكون الوكالة "قد أكدت توفرها على امكانيات وقدرات لتسخير التكنولوجيات الحديثة لصالح اعلام ذي نوعية ومصداقية واحترافية".

وبخصوص الانتخابات الرئاسية، جدد الوزير التأكيد على أن هذا الاستحقاق التاريخي سيتم في ظروف عادية، بالنظر الى الامكانيات البشرية والمادية التي وفرتها الدولة"، مضيفا أن هذا الموعد "سيمكن البلاد من الخروج من الظروف الحالية وبناء دولة أساسها القانون".

واعتبر رابحي أن "الشعب الجزائري في غالبيته سيتعاطى ايجابيا مع هذا الموعد الانتخابي الهام الذي يظل المخرج الوحيد.