﻿أزيد من ثلاثة ملايين دولار خسائر جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية هذا الأحد، إن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة خلف خسائر مادية مباشرة تقدر قيمتها ب3,1 مليون دولار إلى جانب خسائر غير مباشرة.

وأوضح وكيل الوزارة ناجي سرحان ، خلال مؤتمر صحفي بغزة ، أن الخسائر تمثلت في تضرر 500 وحدة سكنية بشكل جزئي و30 وحدة ما بين ھدم كلي وجزئي بليغ غير صالح للسكن تقدر قيمتھا بمليوني دولار، فيما بلغت قيمة الخسائر والأضرار التي طالت الأراضي الزراعية وشبكات الري وقوارب الصيد 500 ألف دولار.

وذكر سرحان أن قيمة خسائر قطاع البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي والكھرباء والطرق بلغت 300 ألف دولار، فيما بلغت قيمة الخسائر في المنشآت الاقتصادية 100 ألف دولار.

وأشار إلى أن العديد من السيارات ووسائل النقل والآليات المختلفة تضررت، وبلغت قيمة ھذه الخسائر 100 ألف دولار، بينما تضررت العديد من المقرات والمؤسسات الحكومية منھا 15 مدرسة ومديريتا تعليم ومقر أمني، حيث بلغت قيمة أضرارھا 100 ألف دولار.

وأكد أن العدوان الإسرائيلي الأخير أدى إلى تعميق المأساة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن 13 عاما واصفا إياه بأنه"أقسى أنواع العقوبات الجماعية في العالم".

يذكر أن قطاع غزة شھد تصعيدا إسرائيليا استمر مدة يومين أسفر عن استشھاد 35 فلسطينيا بينھم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة أكثر من 100 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة عقب اغتيال مسؤول فلسطيني في (سرايا القدس) الذراع العسكري لحركة الجھاد الإسلامي فجر الثلاثاء الماضي.

المصدر : واج