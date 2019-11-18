رئاسيات 2019 : برنامج اليوم الثاني للحملة الانتخابية

18/11/2019 - 09:48
الجزائر, سياسة
برنامج المترشحين في اليوم الثاني للحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019:
برنامج المترشحين في اليوم الثاني للحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019:
-عبد المجيد تبون ينشط تجمعا شعبيا بولاية أدرار.
- عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة لولاية عين الدفلى.
-علي بن فليس ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة الطاهر وطار بولاية سوق اهراس( 00ر11) وتجمع بدار الثقافة عبد المجيد الشافعي بولاية قالمة (30ر14)
-عبد القادر بن قرينة ينظم تجمعا شعبيا بالقاعة المتعددة الرياضات بولاية البليدة (00ر16)