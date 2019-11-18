رئاسيات 2019 : برنامج اليوم الثاني للحملة الانتخابية

18/11/2019 - 09:48

برنامج المترشحين في اليوم الثاني للحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019:
 

-عبد المجيد تبون ينشط تجمعا شعبيا بولاية أدرار.

- عبد العزيز بلعيد ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة لولاية عين الدفلى.

-علي بن فليس ينشط تجمعا شعبيا بدار الثقافة الطاهر وطار بولاية سوق اهراس( 00ر11) وتجمع بدار الثقافة عبد المجيد الشافعي بولاية قالمة (30ر14)

-عبد القادر بن قرينة ينظم تجمعا شعبيا بالقاعة المتعددة الرياضات بولاية البليدة (00ر16)

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الجزائر, سياسة

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