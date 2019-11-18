إلقاء القبض على إرهابي بورقلة وبحوزته كمية من الذخيرة

تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الاحد، إثر دورية بحث وتفتيش ببلدية سيدي خويلد، ولاية ورقلة، من إلقاء القبض على إرهابي وبحوزته كمية من الذخيرة وأغراض مختلفة، حسب ما افاد به اليوم الاثنين بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 17 نوفمبر 2019 إثر دورية بحث وتفتيش ببلدية سيدي خويلد، ولاية ورقلة/ن.ع.4، من إلقاء القبض على الإرهابي المسمى +ز.أحمد+ وبحوزته كمية من الذخيرة وأغراض مختلفة".

وتأتي هذه العملية -يضيف البيان- "لتؤكد عزم قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني وعلى مدى اليقظة الدائمة لأفراده للحفاظ على أمن واستقرار البلاد"