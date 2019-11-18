الرؤية الجزائرية حول ظاهرة الهجرة والتحديات الأمنية محور ندوة بالنادي الوطني للجيش

نظم المعهد العسكري للوثائق والتقويم والإستقبالية لوزارة الدفاع الوطني, اليوم الاثنين بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس (الجزائر العاصمة) منتدى حول الرؤية الجزائرية لظاهرة الهجرة والتحديات الأمنية, حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته انه "في إطار تجسيد نشاطات البحث العلمي, نظم المعهد العسكري للوثائق والتقويم والاستقبالية لوزارة الدفاع الوطني, اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019 بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس, منتدى حول ظاهرة الهجرة والتحديات الأمنية: رؤية جزائرية".

وأضاف البيان أن "مراسم افتتاح الملتقى ترأسها مدير المعهد العسكري للوثائق والتقويم والاستقبالية, بإسم السيد الفريق, نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, وهذا بحضور إطارات من الجيش الوطني الشعبي وممثلين عن معاهد الدراسات وهيئات التكوين التابعة لوزارة الدفاع الوطني, بالإضافة إلى مشاركة بعض الإطارات من الجامعات ومعاهد ومراكز البحث المتخصصة".

وأشار الى أن هذا الملتقى الذي نشطه خبراء وباحثون جزائريون "يهدف إلى مناقشة ظاهرة الهجرة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية وتسليط الضوء على أسباب تفاقمها وكذا تداعياتها الأمنية مع التطرق إلى الرؤية الجزائرية في معالجة مسألة تدفقات المهاجرين".

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية