مقتل 7 أشخاص وإصابة 15 في غارة جوية جنوب طرابلس الليبية

قتل 7 أشخاص وأصيب 15 آخرون جراء غارة جوية هذا الإثنين استهدفت مصنعا جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وذكر مركز "الطب الميداني" بحكومة الوفاق الوطني الليبية في بيان أن "مصنع السنبلة لصناعة البسكويت بمنطقة وادي الربيع تعرض لقصف جوي تسبب في مقتل 7 أشخاص (2 ليبيين و 5 عمال أجانب)".

وأضاف "ان القصف تسبب في إصابة 15 شخصا من العمال الأجانب وتم إسعافهم عن طريق المستشفى الميداني إلى مستشفى القلب بتاجوراء لتلقى العلاج". كما تسبب القصف في أضرار مادية جسيمة في المصنع, بحسب البيان.

وتواصل قوات الضابط المتقاعد خليفة حفتر هجوما منذ الرابع من أفريل الماضي للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا التي أعلنت من جانبها إطلاق عملية (بركان الغضب) لصد الهجوم.

وتسببت المعارك منذ اندلاعها في مقتل 1093 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف آخرين إضافة إلى نزوح قرابة 120 ألف شخص من مواقع الاشتباكات, حسب الأمم المتحدة.