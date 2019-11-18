كورابة يؤكد على ضرورة استكمال جميع المشاريع المتعلقة بازدواجية الطرق الوطنية

أكد وزير النقل والاشغال العمومية مصطفى كورابة على استكمال جميع المشاريع المتعلقة بازدواجية الطرق الوطنية بما فيها مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 6 المتبقي في شقه الرابط الرابط بين ولايتي النعامة وبشار.

وشدد مصطفى كورابة خلال زيارة تفقدية قادته إلى ولاية النعامة على ضرورة التفكير الجدي في بذل كل الجهود لاستكمال مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 6 المتبقي في شقه الرابط بين مدينة العين الصفراء إلى حدود ولاية بشار مبرزا أهمية هذا المكسب ولذلك يجب الحفاظ عليه.

وأكد وزير النقل على اعتماد الدقة والنوعية العالية في انجاز الطرق والمنشآت الفنية بمعايير جد مدروسة والتي تتطلب حسبه صيانة دورية.

كما تم تدعيم شبكة النقل بخط جديد يربط مدينة المشرية بالنعامة لنقل الطلبة الجامعيين سيدخل حيز الخدمة قريبا .

هذا ووقف الوزير على عدة مشاريع تابعة لقطاعه واستمع إلى بعض انشغالات المواطنين والمجتمع المدني بالنعامة والعين الصفراء بخصوص إنشاء ممرات آمنة وجسور فنية التي تعبر خط السكة الحديدية وسط المدينتين بمعايير مدروسة.