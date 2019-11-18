بلقاسم حرشاوي : الرفع من طاقة تخزين لنفطال سيحقق اكتفاء ذاتي لــ 30 يوما

تتجه المؤسسة الوطنية لتوزيع المنتجات النفطية و الزيوت ومواد التشحيم (نفطال) نحو الرفع من قدرات التخزين لديها من الوقود عبر الوطن "مما سيسمح بتحقيق اكتفاء ذاتي لمدة 30 يوما و ذلك بدءا من 2020"، حسبما أعلن عنه اليوم الإثنين ببشار الرئيس المدير العام للمؤسسة بلقاسم حرشاوي.

وأوضح السيد حرشاوي على هامش حفل تدشين محطة الخدمات الجديدة بشمال عاصمة الولاية أنه " من خلال المشاريع الجاري إنجازها و توسيع قدرات التخزين للمنشآت الموجودة بخصوص الوقود، فإن نفطال ستحقق اكتفاء ذاتيا لمدة 30 يوما بدلا من 17 يوما حاليا وذلك بدءا من 2020".

وأنجزت هذه المحطة الواقعة بمحاذاة الطريق الوطني رقم (6) بغلاف مالي يفوق 100 مليون دج وتتربع على مساحة واحد هكتار وتحتوي على كافة المرافق و الخدمات وفقا للمعايير الوطنية و الدولية.

وتتوفر ذات المنشأة الطاقوية على سعة تخزين تصل إلى 250 متر مكعب لمختلف أنواع الوقود ومنها 30 مترا مكعبا خاصة بالغاز البترولي المسال، استنادا إلى مسؤولين محليين بهذه المؤسسة الوطنية.

وبخصوص مشروع تحويل مركز الوقود ببشار المتواجد حاليا بالوسط الحضري، أشار الرئيس المدير العام لنفطال أنه سيتم إنجازه كما هو مقرر بمنطقة بن زيرق (40 كلم شمال بشار).

"و ستبلغ قدرات التخزين لمركز الوقود الجديد الذي سيكتسي طابعا جهويا 21.000 متر مكعب"، وفقا لمسؤولين محليين بنفطال.

كما سيكون مزودا بتسعة (9) خزانات للوقود تسمح بتحقيق اكتفاء ذاتي بالمنطقة لمدة 30 يوما على صعيد توفير مختلف أنواع الوقود بدلا من 12 يوميا حاليا، إضافة إلى استحداث 120 منصب شغل و تلبية احتياجات ولاية بشار و منطقتين بولاية تندوف (حاسي خبي وأم لعسل)، كما تم شرحه.

واختتم السيد حرشاوي الذي تفقد عديد الهياكل الإدارية و التقنية والتجارية التابعة لمؤسسته ببشار زيارة العمل التي قام بها إلى الولاية بمعاينة ورشة إنجاز مركز ثقافي و رياضي لنفطال يقع بحي الدبدابة شمال بشار.

وسيكون هذا المركز الممتد على مساحة 10.000 متر مربع و الذي تتواصل به الأشغال حاليا مزودا بعديد المرافق التي من بينها مسبح شبه أولمبي و ساحات رياضية و غيرها من المرافق الأخرى (كافيتيريا و مطعم و روضة أطفال) .

وتطلب هذا الهيكل استثمارا ماليا بقيمة 360 مليون دج خصصته نفطال لإنجازه لفائدة عمالها و سكان بلدية بشار، كما تمت الإشارة إليه.

﻿المصدر : وأج