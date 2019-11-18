استذكار مآثر المجاهد ابراهيم زدور بلقاسم المهاجي المحرر الأول لبيان 1 نوفمبر 1954 باللغة العربية

استذكر اليوم الاثنين متحف المجاهد لولاية تيسمسيلت مآثر ونضال إبراهيم زدور بلقاسم المهاجي (1923-1954) بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستشهاده، حسبما أفاد به مدير هذه المؤسسة التي تعنى بالذاكرة الوطنية.

وتم بهذه المناسبة إقامة معرض للصور والكتب التي تناولت المسيرة النضالية للشهيد إبراهيم زدور بلقاسم المهاجي قبل وأثناء ثورة التحرير المجيدة حيث يعد المحرر الأول لبيان أول نوفمبر 1954 باللغة العربية, حسبما أوضحه لوأج محمد عاجد.

كما تم توزيع مطويات خاصة بالسيرة الذاتية للشهيد لفائدة المتمدرسين وكذا مواطنين إلى جانب إطلاق عملية تحسيسية للتعريف بهذه الشخصية عبر البوابة الالكترونية وكذا الصفحة الرسمية للمتحف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تقديم محاضرة من قبل مدير ذات المتحف سلط الضوء خلالها على أبرز المحطات التاريخية من مسيرة الشهيد إبراهيم زدور بلقاسم المهاجي ومنها ترجمته لبيان أول نوفمبر 1954 الى اللغة العربية.

وقد ولد ابراهيم زدور بلقاسم المهاجي سنة 1923 بوهران، ونال شهادة الليسانس في الآداب من جامعة القاهرة (مصر) في 1953 لتسند إليه قيادة جبهة التحرير الوطني مهمة كتابة بيان أول نوفمبر 1954 باللغة العربية.

وتم اعتقاله من قبل المستعمر الفرنسي بعد يوم واحد من اندلاع ثورة أول نوفمبر المظفرة حيث تعرض للتعذيب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في بداية شهر نوفمبر 1954.

المصدر: وأج