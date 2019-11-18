القضاء على ارهابيين اثنين قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست

تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي مساء الاثنين من القضاء على ارهابيين اثنين خلال دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي للناحية العسكرية السادسة بتمنراست ، حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي مساء اليوم 18 نوفمبر 2019 من القضاء على ارهابيين(02) اثنين خلال دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي للناحية العسكرية السادسة بتمنراست ، حيث مكنت هذه العملية من تدمير سيارة (01) رباعية الدفع واسترجاع قاذف صاروخي من نوع RPG7 و بندقية رشاشة من نوع FMPK و مسدسين آليين من نوع كلاشنيكوف و ماسورة (01) للبندقية الرشاشة FMPK ".

وتأتي هذه العملية -يضيف البيان- "لتؤكد عزم قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني وعلى مدى اليقظة الدائمة لأفراده للحفاظ على أمن واستقرار البلاد".