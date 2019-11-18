كأس أمم إفريقيا-2021 : الجزائر تطيح ببوتسوانا بهدف مقابل صفر

تفوق المنتخب الجزائري على مضيفه البوتسواني بنتيجة 1-0 (الشوط الأول 1-0)، سهرة اليوم الاثنين بملعب غابورون، في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الثامنة لتصفيات كأس أمم إفريقيا-2021 لكرة القدم بالكاميرون.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب يوسف بلايلي لصالح "الخضر" في الدقيقة ال14 من ركنية مباشرة.

وعلى ضوء هذه النتيجة، يحتل أشبال المدرب جمال بلماضي صدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، في انتظار اللقاء الثاني للمجموعة بين زامبيا و زيمبابوي المقرر غدا الثلاثاء (00ر17 سا) بلوزاكا.

للتذكير فإن المنتخب الجزائري استهل حملة التصفيات بفوز عريض على نظيره الزامبي (5-0)، الخميس الفارط بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة، في حين كانت قد انتهت المقابلة الثانية بين زيمبابوي و بوتسوانا بالتعادل الأبيض (0-0 ).

المصدر : وأج