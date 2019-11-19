خط حديدي جديد يربط بين تبسة والجزائر ابتداء من هذا الاربعاء

19/11/2019 - 15:42

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن فتح خط جديد يربط مدينتي تبسة و الجزائر العاصمة ابتدأ من غدا الاربعاء، حسب ما افاد به اليوم الثلاثاء بيان للشركة.

وأفادت المؤسسة العمومية ان "الخط الجديد يربط بين مدينة تبسة و الجزائر العاصمة على مثن قطار ذي عربات تتوفر على اماكن للجلوس و مراقد تمت صيانتها كليا و تستجيب للمعايير الدولية من حيث السلامة و الجودة و الرفاهية".

و سيدخل القطار حيز الخدمة ابتدأ من غدا الاربعاء، بعد الظهر و انطلاقا من مدينة تبسة، حسب ما ذكرت نفس المصادر.

وافادت الشركة ان ايام سير الرحلات انطلاقا من محطة تبسة هي السبت و الاثنين و الاربعاء على الساعة الخامسة و نصف مساء اما بالنسبة للانطلاقة من محطة الجزائر العاصمة ستكون ايام الاحد و الثلاثاء والخميس على الساعة السادسة و اربعون دقيقة مساءا.

 

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