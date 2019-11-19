غوتيريس يأسف على القرار الأمريكي إزاء المستوطنات الإسرائيلية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء،عن أسفه إزاء إعلان واشنطن أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية لن نعدها غير قانونية بعد الآن.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان الأمين العام قلقا بشأن تجاهل واشنطن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام "نأسف على قرار الولايات المتحدة وإعلانها."

وأكد أن موقف الأمم المتحدة المعني بالمستوطنات الإسرائيلية لم يتغير.

وكانت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب أعلنت الاثنين أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية.

وبعد الاعتراف الاحادي الجانب بالقدس عاصمة لاسرائيل وسيادة إسرائيل على الجولان السوري، يشكل القرار الاميركي الجديد قطيعة مع الدبلوماسية الأميركية التقليدية.

وقال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أمام الصحافة الإثنين: "بعد دراسة جميع الحجج في هذا النقاش القانوني بعناية، خلصت إدارة ترامب إلى أن إنشاء مستوطنات لمدنيين إسرائيليين في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان "الإدارة الأمريكية غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أي شرعية للاستيطان الإسرائيلي".

وأضاف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات "الولايات المتحدة تمعن في هذا الموقف كما في مواقف أخرى في العديد من المجالات وفي مختلف مناطق العالم، وتضع نفسها في تحد مباشر.