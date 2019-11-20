توقيف 08 اشخاص بغليزان وغرداية حاولوا الالتحاق بالجماعات الإرهابية لمنطقة الساحل

أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أمس الثلاثاء، محاولات للالتحاق بالجماعات الإرهابية لمنطقة الساحل، حيث أوقفت خمسة أشخاص بغليزان و ثلاثة أخرين بغرداية، حسب ما أفاد به اليوم الاربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 19 نوفمبر 2019 ، محاولات للالتحاق بالجماعات الإرهابية لمنطقة الساحل، حيث تم توقيف خمسة أشخاص بغليزان ، وثلاثة أشخاص بغرداية.

و في سياق متصل، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالمسيلة ، عنصر دعم للجماعات الإرهابية، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى، خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة بلول، بلدية سوق الحد، ولاية بومرداس ، قنبلتين تقليديتي الصنع جاهزتين للاستعمال.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بجانت، ، ثلاثة تجار مخدرات وحجزت كيلوغرام واحد من الكيف المعالج و مركبة رباعية الدفع، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني تاجري مخدرات بحوزتهما 1094 قرص مهلوس بالجزائر العاصمة .

من جهة أخرى،أوقف عناصر الدرك الوطني بالنعامة ، شخصا بحوزته طائرة بدون طيار مجهزة بكاميرا، فيما تم توقيف ثلاثة مهاجرين غير شرعيين بتندوف .

المصدر: واج