قرابة الـ 782 مليار دينار عائدات جمركية خلال 9 أشهر

بلغت الايرادات الجمركية للجزائر قيمة 781.97 مليار دينار خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2019 مقابل 741.52 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2018 اي بارتفاع قدره 5.46 بالمائة،حسبما علم لدى المديرية العامة للجمارك.

ويرجع هذا التحسن اساسا الى التحصيلات "الاستثنائية" التي انجزت بعنوان التسوية من مداخيل الجمارك بميناء الجزائر خلال هذه الفترة والتي ارتفعت إلى 127.95 مليار دج.

وتم صب ايرادات الجمارك في ميزانية الدولة بما مقداره 670.88 مليار دج مقابل 640.54 مليار دج في 2018 اي بارتفاع حوالي 4.74 بالمائة.

وحسب المصدر ذاته ، شكلت الايرادات الموجهة لخزينة الدولة نسبة 85.79 بالمائة من اجمالي ايرادات الجمارك خلال الاشهر التسعة الاولى من 2019.

اما الحصة الموجهة لصندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية فقد بلغت68.44 مليار دج مقابل 64.57 مليار دج، اي بارتفاع يقارب 6 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة.

وحسب معطيات مديرية الدراسات والاستشراف بالمديرية العامة للجمارك فان الايرادات الموجهة للصندوق الوطني للتقاعد بلغت حوالي37.59 مليار دج مقابل 31.09 مليار دج. اي بارتفاع 21 بالمائة.

اما بخصوص الايرادات الموجهة لصندوق حسابات التخصيص الخاصة، فقد بلغت حوالي 4.25 مليار دج مقابل3.83 مليار دج ،مسجلة بذلك ارتفاع حوالي 10.76 بالمائة.

وبلغت المداخيل الموجهة للبلديات من جانفي الي سبتمبر الفارط 811.62 مليون دج مقابل 1.472 مليار دج، اي بانخفاض قدره 44.9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.

واجمالا بلغت المداخيل الجمركية سنة 2018 ما مقداره 28ر1.026 مليار دج مقابل 1.005.81 مليار دج في 2017 . اي بارتفاع 03ر2 بالمائة.

وحسب المصدر ذاته فان نحو 86 بالمائة من مجموع التحصيلات الجمركية ساهمت في تمويل ميزانية الدولة بقيمة 13ر882 مليار دج .