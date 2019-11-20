ممثلان عن الفيفا في زيارة عمل للجزائرهذا الاربعاء و الخميس

20/11/2019 - 13:33

يقوم ممثلان عن مديرية مطابقة القوانين على مستوى الاتحادية الدولية لكرة القدم (فيفا). سارة سوليمار و رولف تنار. يومي الاربعاء و الخميس بزيارة عمل للجزائر. حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية للعبة (فاف).

وأوضح نفس المصدر أنّ " هذه الزيارة تأتي في اطار مشروع مراجعة قوانين الفاف من اجل مطابقتها مع قوانين الهيئة المسيرة لكرة القدم  العالمية (فيفا).

  و خلال هذه الزيارة سيقوم ممثلا الاتحادية الدولية لكرة القدم بجلسة عمل مع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي. مساء يوم الاربعاء قبل الاجتماع بعدها مع اعضاء المكتب الفدرالي .

و في صبيحة يوم الخميس. سيتم استقبال ممثلي الفيفا من قبل وزير الشباب و الرياضة عبد الرؤوف برناوي. قبل التنقل بعدها الى المركز الفني  الوطني بسيدي موسى. اين سيعقدان اجتماعا مع كل رؤساء الرابطات ومن ثمّ اختتام زيارة العمل  بجولة بمرافق هذا المركز الرياضي .

أوسمة:

رياضة, كرة القدم

طالع ايضاً

الفيفا يقر تعديلات جديدة في قوانين كرة القدم
استقالة عضو لجنة الأخلاقيات بالفيفا سوندرا راجو المتهم بالفساد
جوائز الفيــفا 2017 : زيدان أفضــل مدرب ورونـالدو أفضــل لاعب في العــالم
تراجع الجزائر إلى المرتبة 62 حسب التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "...