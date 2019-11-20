جلاب:المؤسسات الجزائرية ستعتمد نظام الترقيم العمودي لأهميته في عملية التصدير للخارج

أكد وزير التجارة سعيد جلاب هذا الأربعاء أن المؤسسات الاقتصادية الجزائرية تتوجه نحو اعتماد نظام الترقيم العمودي لمنتوجاتها والذي يتيح للمستهلك معرفة كل خصائص المنتوج مبرزا أن هذا النظام يعد من الشروط الأساسية لتصدير أي منتوج جزائري إلى الخارج.

وقال سعيد جلاب خلال الملتقى الدولي السابع حول الترقيم العمودي"إن هذا النظام تقنية ناجعة لمعرفة اصل المنتوج وعمليات التخزين والوسم وهو وسيلة تجعلنا نعرف تلقائيا ماهية المنتوج في اسرع وقت وبكل احترافية" .

هذا وتسوق 9 آلاف مؤسسة جزائرية لحوالي 400 ألف منتوج وطني موسم بترقيم عمودي حيث لايزال هذا النظام التجاري محتشما في الجزائر، لهذا السبب تعمل جي آس وان الجزائر على تحسيس أزيد من مليون مؤسسة متواجدة بالجزائر للانخراط في هذا النظام اللوجيستي.

من جانبه أبرز مدير الدراسات بوزارة التجارة قلي سامي أهمية التطبيق الالكتروني عبر المحمول والذي يتيح للمواطن المجال للتعرف على المنتوج الأصلي والمقلد.

ويعد الملتقى الدولي السابع لجمعية جي آس وان الجزائر للترقيم العمودي فرصة لتوحيد المنتوج الجزائري خاصة وأن بعض المتعاملين الاقتصاديين لا يزالون يستعملون ترقيمات عمودية لدول أخرى بدل ترقيم الجزائر 613.

المصدر:الإذاعة الجزائرية