الجزائر تؤكد رفضها "القاطع" للمواقف الداعية لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية "غير مخالفة للقانون"

أعربت الجزائر عن رفضها "القاطع" للمواقف الداعية لاعتبار المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية "غير مخالفة للقانون الدولي", معتبرة إياها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة", حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية هذا الأربعاء.

وأوضح البيان أن الجزائر " لا ترى في مثل هذه المواقف إلا عقبة جديدة من شأنها أن تقوض المساعي الرامية لايجاد حل للقضية الفلسطينية".

"و إذ تجدد الجزائر موقفها القاضي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وتؤكد دعمها اللامشروط لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف, فإنها تذكر بأهمية مبادرة السلام العربية المنبثقة عن قمة بيروت لسنة 2002 ", يؤكد البيان.